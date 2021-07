Duitsland beschouwt Spanje weer als risicogebied

Door het snel stijgende aantal coronabesmettingen beschouwt Duitsland heel Spanje weer als risicogebied. De Duitse autoriteiten raden iedereen af in het Zuid-Europese land, inclusief Mallorca en de Canarische eilanden, op vakantie te gaan. De waarschuwing, net nu het seizoen is aangebroken, geldt vanaf zondag.

Maar in tegenstelling tot vorig jaar heeft de maatregel voor Duitse toeristen geen gevolgen als ze een negatieve coronatest hebben of een vaccinatiebewijs of een document dat ze zijn hersteld. Anders moeten ze na terugkeer wel in quarantaine.