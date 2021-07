Familie kroongetuige steunt bloemenactie Peter R. de Vries op Dam

Een familielid van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, heeft vrijdag in een verklaring steun uitgesproken voor de bloemenactie voor Peter R. de Vries op de Dam in Amsterdam. ‘Na de moord op mijn broer Reduan en de moord op de advocaat Derk Wiersum is wederom een onschuldig betrokkene in het Marengoproces neergeschoten’, aldus het familielid in de verklaring.