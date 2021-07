Rechtbank noemt Limburgse Bandidos een criminele organisatie

De Bandidos-chapter Sittard was een criminele organisatie. De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag twaalf mensen die deel uitmaakten van de Limburgse Bandidos veroordeeld wegens lidmaatschap van deze criminele organisatie. Volgens de rechtbank had deze organisatie als oogmerk het bedreigen van anderen en plegen van geweld, met name tegen de concurrent Hells Angels.

De rechtbank sprak vrijdag zijn oordeel uit over de verdenkingen tegen de 25 verdachten in de megazaak Kievit rond de voormalige Bandidos in Limburg. Zij krijgen onder meer celstraffen variërend van een maand voorwaardelijk tot 35 maanden onvoorwaardelijk wegens een uiteenlopend aantal strafbare feiten, zoals openlijke geweldpleging, mishandeling, witwassen, drugsteelt en -handel, wapenbezit, en (poging tot) afpersing. Ook zijn enkele verdachten vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Daarnaast moeten enkele voormalige Bandidos vele tonnen terugbetalen die ze uit hun criminele activiteiten hebben verkregen.

Territoriumdrift

De strafbare feiten die door de individuele leden van de Bandidos werden gepleegd, gebeurden volgens de rechtbank niet in clubverband. Deze strafbare feiten vormen dan ook geen basis voor de verdenking van het Openbaar Ministerie, dat de Bandidos een criminele organisatie waren. Dat was uitsluitend het geval in het bedreigen en plegen van geweld tegen de Hells Angels, aldus de rechtbank.

In dit verband spreekt de rechtbank van een territoriumdrift bij de Bandidos-chapter Sittard. ‘Het wilde de enige motorclub in de omgeving of zelfs van Nederland worden’, aldus de rechtbank. ‘Alles was erop gericht de baas te zijn en die doelstelling werd uitgedragen door middel van intimidatie en geweld.’

Langdurig onderzoek

De rechtbank hield rekening met de lange duur van het onderzoek (zes jaar). Als dat niet zo was geweest waren de straffen een derde hoger uitgevallen. De zwaarste straf gaat naar voormalig vicepresident Marco H. van de club, onder meer wegens poging tot doodslag, witwassen en openlijke geweldpleging. Voormalig president en oprichter Harrie R. moet 14 maanden de cel in, onder meer wegens openlijke geweldpleging.

De verdachten werden in mei 2015 opgepakt tijdens een grote politieactie.