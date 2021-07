Rutte en De Jonge geven vanavond persconferentie over besmettingscijfers

Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge geven vrijdagavond om 19.00 uur weer een persconferentie over corona. Aanleiding is de snelle stijging van de besmettingscijfers. Eerder meldden ingewijden dat het kabinet overweegt om meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten.

Horecagelegenheden moeten mogelijk weer om middernacht de deuren sluiten. Het is een van de aanscherpingen van het coronabeleid waar het demissionaire kabinet over vergadert, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Er zou nog wel veel discussie zijn over deze maatregel.

Mark Rutte en Hugo de Jonge maken vrijdagavond in een persconferentie bekend wat er precies gedaan wordt om het sterk oplopende aantal besmettingen terug te dringen. Eerder lekte al uit dat sluiting van clubs en discotheken op tafel ligt. Ook evenementen zouden niet meer door kunnen gaan.