Geen grootse viering 25 jaar Pride Amsterdam

Volgens de woordvoerder van de organisatie hebben ondernemers, ondersteund door Pride Amsterdam en de gemeente, het echt geprobeerd. Maar het bleek allemaal erg lastig, geeft hij aan. ‘Er waren er te weinig die doorgang konden vinden. Iedereen heeft het geprobeerd, maar helaas hebben we moeten constateren dat de grootschaligheid niet lukt. Er zullen wel wat kleine feestjes doorgaan, maar het grootse karakter is er niet.’

De Pride Walk op 7 augustus gaat wel door, net zoals kleinschalige activiteiten, een openluchttentoonstelling en PrideTV vanuit The Student Hotel. ‘Het strijdbare is er wel, dat krijgt de nadruk’, aldus de zegsman. ‘In plaats van dat we met een biertje in de hand staan, gaan we met borden demonstreren.’ Dat is in deze tijd ook belangrijk, geeft hij aan, zeker gelet op wat er bijvoorbeeld gebeurt in Hongarije, waar onlangs een wet werd ingevoerd die onder meer het promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen bij jongeren verbiedt. ‘We gaan zeker niet onzichtbaar zijn dit jaar.’

Volgens directeur van Pride Amsterdam Lucien Spee is vooral de Pride Walk belangrijk ‘om de zichtbaarheid en strijd te onderstrepen. Daarom hopen we dat iedereen op zaterdag 7 augustus aansluit om van de RAI naar de Dam te gaan lopen en een statement te maken voor vrijheid en gelijkheid’.