Caravans en campers zijn door corona populairder dan ooit

Jarenlang daalde het aantal caravans in Nederland, maar de afgelopen vier maanden is er een ‘opvallende opmars’. Het aantal verkochte nieuwe caravans steeg in het eerste halfjaar met ruim een derde vergeleken met de eerste helft van 2020, tot 5400. Dat is het hoogste aantal sinds 2011. Het aantal verkochte tweedehands caravans steeg afgelopen halfjaar naar het hoogste niveau in ruim tien jaar.

Bij campers was in de eerste helft van 2021 sprake van een recordverkoop. In totaal werden meer dan 2000 nieuwe campers verkocht, bijna 16 procent meer dan vorig jaar. De verkoop van tweedehands campers lag afgelopen halfjaar ruim 40 procent hoger dan in de eerste helft van 2020. Het totale aantal campers in Nederland staat nu op ruim 152.000. Verder telt Nederland circa 419.000 geregistreerde caravans.