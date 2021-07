Taliban claimen 85 procent van Afghanistan te hebben veroverd

De Taliban zeggen 85 procent van Afghanistan momenteel in handen te hebben. Eerder op de dag werd bekend dat ze een belangrijke grensoversteekplaats tussen Afghanistan en Iran hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Taliban ook ruim 60 procent van de grens met Tadzjikistan onder controle.

De Taliban laten weten dat scholen en ziekenhuizen in de door hun bestuurde gebieden hun werkzaamheden gewoon door kunnen zetten. Ook vraagt de groepering internationale hulporganisaties hun werk in Afghanistan te blijven doen.

De Taliban zijn bezig met een grote opmars door Afghanistan. Twee decennia lang werd de Afghaanse regering door internationale legermachten geholpen in de strijd tegen de groepering, maar die internationale steun trekt zich momenteel terug. Vorige week droegen de Verenigde Staten hun belangrijkste basis over aan de Afghaanse regering.

President Joe Biden van de Verenigde Staten heeft laten weten dat de Amerikaanse missie in Afghanistan op 31 augustus helemaal beëindigd is. Hij erkent hierbij dat de Afghaanse regering niet het hele land onder controle kan houden, maar hij wil alsnog geen nieuwe legermacht naar het land sturen. ‘De VS zijn niet naar Afghanistan gegaan voor natievorming’, meent Biden. Volgens hem moeten de Afghanen zelf hun toekomst bepalen.