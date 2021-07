Veiligheidsberaad digitaal bijeen na spoedadvies OMT

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen vrijdagmorgen in een extra digitaal overleg bijeen om mogelijke nieuwe coronamaatregelen van het kabinet te bespreken. Het kabinet vroeg eerder deze week een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT), nu het aantal besmettingen de afgelopen dagen snel stijgt.

Als sommige versoepelingen worden teruggedraaid heeft dat gevolgen voor de handhaving in de gemeenten. Daar zijn de burgemeesters als voorzitters van hun veiligheidsregio verantwoordelijk voor. Eerder vond het Veiligheidsberaad nog dat ‘enkele incidenten in de horeca’ niet voldoende waren om conclusies over het landelijke beleid te trekken.