Paul Verhoeven presenteert nieuwe film Benedetta in Cannes

De nieuwe Franse film Benedetta van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven beleeft vrijdag de wereldpremière op het Filmfestival van Cannes. Het historische drama vertelt over een lesbische nonnenliefde in de late middeleeuwen.

De film is opgenomen in de competitie om de prestigieuze Gouden Palm. Het is de derde maal dat de Nederlandse regisseur in de race is voor de prijs. Eerder was hij geselecteerd met zijn thrillers Basic Instinct (1992) en Elle (2016).

Benedetta, die in oktober in de Nederlandse bioscopen te zien moet zijn, is een van de 24 titels in de selectie dit jaar. De jury kent diverse prijzen toe, waaronder de Gouden Palm, de hoofdprijs op het festival. Andere regisseurs die met hun nieuwe film meedingen zijn onder meer oudgedienden als François Ozon, Nanni Moretti, Wes Anderson, Bruno Dumont en Jacques Audiard.

Verhoeven en de hoofdrolspelers zullen vrijdagavond bij de eerste vertoning aanwezig zijn. Het festival is omgeven door strenge coronamaatregelen. Zo moeten bezoekers elke twee dagen een PCR-test doen en doorlopend mondkapjes dragen op het festivalterrein.