Mogelijk maatregelen tegen corona-uitbraak na spoedadvies OMT

Mogelijk besluit het kabinet om clubs en discotheken te sluiten en om meerdaagse evenementen af te blazen. Het is niet duidelijk of de overheid ook strenger gaat controleren of bedrijven zich houden aan de toelatingsregels. Het advies van het OMT komt vermoedelijk vrijdagochtend, wellicht is er in de avond een nieuwe coronapersconferentie. Ook is in de ochtend mogelijk een vergadering van het Veiligheidsberaad.

De corona-uitbraak leek tot rust te zijn gekomen. Sinds eind april daalde het aantal positieve tests snel en de overheid bereidde zich voor op een rustige zomer. Maar in de afgelopen week kreeg het virus plotseling nieuw leven. Op donderdag meldde het RIVM 5475 positieve tests. Dat is bijna zeven keer zo veel als een week geleden, een ongekende toename. In de laatste zeven dagen zijn 16.153 mensen positief getest, bijna evenveel als in de drie weken ervoor. Het gaat vooral om twintigers en veel mensen hebben het coronavirus opgelopen in de horeca. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt vooralsnog niet.