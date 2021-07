Kamer wil geld om verbod lachgas en designer drugs in te voeren

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker heeft onder meer de politie miljoenen euro's nodig om de drugs bijvoorbeeld in beslag te nemen en op te kunnen slaan. Zodra het geld is geregeld, kan het wetsvoorstel wat de Kamer betreft nog voor 1 september naar de Raad van State voor advies. Daarna kan de Tweede Kamer het voorstel meteen in behandeling nemen. In april had demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus nog gemeld dat hij geen geld vrij kon maken en dat het aan een nieuw kabinet was. Daardoor zou de wetswijziging pas volgend jaar in behandeling komen.

Maar dat duurt volgens Bikker te lang, want burgemeesters in het land springen om een verbod. Vooral designer drugs kunnen een verwoestende werking hebben op de gezondheid van gebruikers, vaak jonge mensen. Sommige gemeenten zijn al overgegaan tot lokale verboden, maar een landelijk verbod op productie, handel en verspreiding is veel krachtiger, stelt Bikker.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), ook wel designer drugs genoemd, onder de Opiumwet komen op lijst I van harddrugs. Lachgas voor recreatief gebruik komt op lijst II voor softdrugs.