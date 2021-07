Italiaanse overheid aangeklaagd om vermijdbare coronadoden

Ze willen dat de civiele rechtbank in Rome recht doet aan ruim 6500 mensen uit de regio’s rond Brescia en Bergamo die tijdens de eerste drie golven van de pandemie aan corona stierven. De eisers menen te kunnen bewijzen dat slechte planning en beslissingen van de politiek verantwoordelijken de oorzaken waren voor de vermijdbare dood van de mensen.

De collectieve aanklacht sluit aan bij een door de officier van justitie in Bergamo lopend strafrechtelijk onderzoek naar de rol van politieke functionarissen tijdens het begin van de pandemie. Onder meer voormalig premier Giuseppe Conte en minister van Volksgezondheid Roberto Speranza zijn al ondervraagd in Bergamo.

Het strafrechtelijk onderzoek, en nu de collectieve civiele aanklacht, hebben volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung de geloofwaardigheid geschaad van de verantwoordelijken in Milaan, Rome en elders, die beweerden dat Lombardije en daarna heel Italië gewoon pech hadden dat ze aan het begin van de pandemie zo zwaar door corona werden getroffen. Na de eerste schok was alles immers in wezen goed gedaan.

De eisers in de civiele zaak stellen daarentegen dat veel doden hadden kunnen worden vermeden als er vanaf het begin meer maskers, ontsmettingsmiddelen en beschermingsmiddelen waren geweest en de autoriteiten in Bergamo en Brescia eerder een lockdown hadden opgelegd.