Microsoft deelt extraatje van 1500 dollar uit aan personeel

Volgens Microsoft is het zaak personeel tevreden te houden tijdens de pandemie. Ook wil het concern de mensen beter aan zich binden nu veel werknemers alleen thuis werken. Eerder deelde Microsoft ook al vijf extra betaalde vakantiedagen uit aan werknemers.

Wat mogelijk meespeelt is de huidige trend dat steeds meer mensen twijfelen over het al dan niet in dienst blijven van de huidige werkgever. Zeker nu kantoren en faciliteiten steeds meer opengaan.

Microsoft zal de bonus nog deze zomer uitkeren en hij geldt niet alleen voor werknemers in de VS, maar ook elders in de wereld. Personeel in dienst van Microsoft-dochters LinkedIn, ZeniMax en GitHub krijgen niet dit extraatje. Ook ondervoorzitters van bedrijfsdivisies krijgen de bonus niet. Bij Microsoft werken wereldwijd ruim 175.500 mensen, waarvan ruim 100.000 in de VS.