Amerikaanse troepen eind augustus uit Afghanistan

De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan is eind augustus voltooid. De militaire missie is op 31 augustus afgerond en ‘de doelen bereikt’, aldus de Amerikaanse president Joe Biden.

De oorspronkelijke planning was de militairen uiterlijk 11 september weg te hebben, precies twintig jaar na de grote radicaalislamitische aanslagen op de Verenigde Staten. De Amerikanen en hun bondgenoten, waaronder Nederland, bestreden in Afghanistan onder meer de extremisten van de Taliban om meer aanvallen op het Westen te voorkomen.

Tolken en andere Afghanen die de Amerikaanse troepen in Afghanistan hebben geholpen, worden uit het land gehaald. Ze zullen naar andere landen worden geëvacueerd, aldus de president verder. Voor de tolken is er een plek in de VS, beloofde Biden.

Taliban grijpen kans

Voor bepaalde personen die de Amerikanen hielpen, is het niet meer veilig in Afghanistan na de terugtrekking van Amerikaanse en andere buitenlandse troepen. Door het vertrek grijpen de Taliban, die daar bijna twintig jaar zijn bestreden, hun kans om verloren gebied te heroveren. De Afghanen die de Amerikanen en bondgenoten hielpen, lopen nu een groot risico op wraak. Regeringsfunctionarissen spraken eerder over het tijdelijk verplaatsen van ongeveer 9000 Afghanen naar drie Centraal-Aziatische landen.

Biden benadrukte desgevraagd dat het ‘niet onvermijdelijk’ is dat de Taliban het land gaan overnemen. De rebellenbeweging heeft de afgelopen tijd veel districten onder controle gekregen. Het Afghaanse leger beschikt over 300.000 goed toegeruste militairen en een luchtmacht, zei Biden. Het heeft ‘duidelijk de capaciteit en materieel’ om het overwicht te houden tegen de volgens de president 75.000 Taliban. Biden zei hen niet te vertrouwen, maar het Afghaanse leger wel.