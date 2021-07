Olieprijzen lopen op door grotere vraag en krappere voorraden VS

Volgens het rapport van de Energy Information Administration daalden in de VS vorige week de voorraden ruwe olie met 7 miljoen vaten. Verder zakten de benzinereserves in het hoogste tempo sinds maart. Ondertussen steeg de vraag naar brandstof naar zo’n 10 miljoen vaten per dag. De productie van ruwe olie in het land is verder op een gematigd niveau gebleven ondanks de verbeterde prijzen.

De olieprijzen stegen vorige maand met zo’n 11 procent voordat er onzekerheid in de markt sloop als gevolg van de impasse bij landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten (OPEC+). Die lukte het niet om tot nieuwe afspraken over productiebeperkingen te komen. Het klappen van de gesprekken zet mogelijk ook het bondgenootschap onder druk met alle mogelijke gevolgen van dien.

Gevolgen voor de markt

De onzekerheid heeft volgens kenners zeker gevolgen voor de markten en heeft de opleving van ruwe olie vooralsnog beperkt.

Een vat Amerikaanse olie was donderdagavond 0,4 procent duurder op 72,48 dollar. Brentolie steeg ook 0,4 procent in prijs tot 73,75 dollar per vat.