Topman OESO: corona-uitbraken grootste risico herstel economie

Volgens de oud-minister van Financiën van Australië hebben ontwikkelde economieën een bijzondere verantwoordelijkheid. ‘Het is niet alleen een kwestie van liefdadigheid of welwillendheid, het is eigenlijk een kwestie van eigenbelang. Zowel om ervoor te zorgen dat we onze bevolking veilig houden, als om ervoor te zorgen dat het economisch herstel kan worden volgehouden’, zei hij tegen de Amerikaanse zender CNBC.

Volgens Cormann is er een wedloop gaande tussen het vaccineren van zoveel mogelijk mensen over de hele wereld en het risico dat er nieuwe varianten opduiken. De grote vraag is volgens hem of er straks varianten komen die resistent kunnen zijn tegen de vaccins die momenteel beschikbaar zijn.

Economisch herstel in gevaar

Cormann is niet de enige die vreest dat de voortdurende verspreiding van het coronavirus onder jongere en ongevaccineerde mensen, het economisch herstel zou kunnen doen ontsporen. Dan gaat met name om de zeer besmettelijke Delta-variant van het virus.

De Franse minister van Financiën Bruno le Maire waarschuwde eerder deze week ook al dat het economisch herstel in Frankrijk alleen in gevaar kan komen door een nieuwe golf van besmettingen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalde haar oproep aan rijkere landen om armere landen te helpen door coronavaccins te delen.