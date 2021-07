Nachtclubs hopen dat experts ‘goed nadenken’ over sluiting

De belangenvereniging van nachtclubs vindt het ‘hartstikke jammer’ als het kabinet besluit dat clubs en discotheken weer moeten sluiten. Een woordvoerder van Nachtbelang zegt tegelijkertijd te vertrouwen op het besluit dat ‘mensen met verstand van zaken’ bij het Outbreak Management Team en het kabinet nemen. ‘Ik kan het slecht inschatten, maar als het nodig is, is het nodig’, aldus de woordvoerder.

Voor de clubs dreigt een snelle sluiting na twee weken open te zijn geweest. Het kabinet overweegt vanwege snel oplopende besmettingscijfers om behalve de clubs en discotheken ook meerdaagse evenementen op te schorten. ‘We werken met man en macht om alles goed geregeld te krijgen. Dit is wel een enorme domper op de feestvreugde’, zegt de woordvoerder van Nachtbelang.

De belangenvereniging, die spreekt namens vijftig tot zestig nachtclubs door het land, vraagt de deskundigen om ‘heel goed na te denken over een evenredig besluit’. ‘Gezondheid staat boven alles, maar de eenzaamheid onder de jeugd is ongekend. Er is echt wel behoefte aan een avondje stappen’, aldus de woordvoerder, die ook zijn vraagtekens zet bij de ernst van een hoog aantal besmettingen als de ziekenhuiscijfers niet oplopen.

Lekken in het systeem

Volgens de lokale afdeling van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Den Haag moet goed geanalyseerd worden waar het misgaat. ‘Dan kunnen we de problemen eruit halen, regels verder aanscherpen en hoeven we de boel niet dicht te gooien’, zegt voorzitter Maarten Hinloopen. ‘Dat is verschrikkelijk voor de clubs.’

Als ‘rare regels’ wijst Hinloopen op onder meer de gebrekkige aandacht voor ventilatie en het niet testen van personeel en artiesten. ‘Zo ontstaan er mogelijk lekken in het systeem.’

Door veel besmettingen rondom zijn personeel besloot Hinloopen al om een Testen voor Toegang-evenement bij zijn eigen café komend weekend af te gelasten. ‘De roosters zijn hopeloos. Ik kan me geen besmettingen veroorloven.’