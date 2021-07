Stevige minnen op beurzen Europa door coronazorgen

De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies de handel uitgegaan. Ook elders in Europa was het sentiment negatief. Het sterk oplopende aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus maakt beleggers nerveus, vooral vanwege mogelijk strengere coronamaatregelen die het herstel uit de crisis in de weg kunnen zitten.

De AEX-index sloot de sessie met een verlies van 2 procent op 723,11 punten. De MidKap eindigde met een min van 1 procent op 1039,10 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs sloten tot 2 procent lager.

Shell was in de hoofdindex in Amsterdam de enige stijger met een winst van 0,2 procent. Prosus stond onderaan met een min van dik 4 procent. De techinvesteerder had last van de forse koersverliezen in de Chinese techsector, die volgden op de hardere aanpak van de technologiebedrijven door Peking. Prosus heeft onder meer een groot belang in het Chinese techbedrijf Tencent. Zorgtechnologieconcern Philips kampte met een adviesverlaging door Deutsche Bank en zakte ruim 3 procent.

Autosector

De autosector stond ook in de schijnwerpers. De Europese Commissie legde autoproducenten BMW, Volkswagen, Audi en Porsche een boete op van in totaal zo’n 875 miljoen euro vanwege kartelvorming. BMW en Volkswagen zakten in Frankfurt tot 3,2 procent. Daimler ontloopt een boete omdat de eigenaar van Mercedes-Benz het kartel in Brussel opbiechtte. Het aandeel daalde op de Duitse beurs desondanks ruim 2 procent.

Verder was er aandacht voor Stellantis, het bedrijf achter merken als Peugeot, Opel, Fiat en Chrysler. Het bedrijf maakte bekend de komende tijd 30 miljard euro te steken in de ontwikkeling van elektrisch rijden. Het aandeel verloor 3,4 procent.

Europese Centrale Bank

Ook ging de aandacht op de financiële markten uit naar de Europese Centrale Bank (ECB). Die maakte bekend voortaan te mikken op een inflatie van 2 procent op de middellange termijn. Dat is de uitkomst van een herziening van de strategie die sinds januari vorig jaar werd uitgevoerd. Eerder lag het doel onder de 2 procent. Een hoge inflatie heeft impact op de koopkracht van consumenten. Enige inflatie wordt als goed gezien, omdat dit investeringen aanwakkert. Als die geldontwaarding te hoog is, heeft het negatieve gevolgen voor de economie.

De euro was bij de slotbel 1,1841 dollar waard, tegen 1,1801 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 72,27 dollar. Brentolie steeg ook 0,1 procent in prijs tot 73,48 dollar per vat.