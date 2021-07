Voldoende banen gecreëerd voor mensen met arbeidsbeperking

Werkgevers hebben afgelopen jaar meer banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking dan was afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Wouter Koolmees noemde dat donderdag in een Kamerbrief een mooie prestatie. In totaal zorgde het bedrijfsleven voor 53.799 van die banen. De afspraak was dat er 50.000 bij moesten komen.