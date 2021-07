FSIN: horeca zal maar kort profiteren van prijsstijgingen

De horeca zal maar relatief kort profiteren van prijsverhogingen, om daarmee iets goed te maken van de geleden schade als gevolg van de crisis. In eerste instantie zullen klanten de prijsstijgingen nog wel kunnen begrijpen, maar op de langere termijn worden ze minder geaccepteerd. Daarvoor waarschuwt kennisplatform FoodService Instituut Nederland (FSIN).

Volgens de instantie kampt de horeca op dit moment met drie grote problemen waardoor de prijzen omhooggaan. Zo is de schuldenlast van horecaondernemers in crisistijd flink gestegen. Koninklijk Horeca Nederland sprak eerder van miljarden aan vermogen dat is verdampt. Verder lijken de inkoopprijzen van producten snel te stijgen en zorgen personeelstekorten ervoor dat de loonkosten omhoog schieten om personeel maar vast te houden.

Om de extra kosten te compenseren lijken prijsstijgingen aanlokkelijk, erkent ook het FSIN. De sector, die het in de crisis zwaar te verduren heeft gehad, kan rekenen op de sympathie van gasten. Die zijn bereid om nu iets meer te betalen. Maar dit zal niet zo blijven, aldus FSIN.

‘Gemaksgeneraties als millennials en generatie Z’ hebben volgens het kennisinstituut steeds meer invloed op de foodsector. Zij zullen op termijn kiezen voor een toegankelijke prijs. Zij eten doorgaans vaker buiten de deur en willen vanwege die frequentie minder uitgebreid en niet te duur eten. Daarnaast heeft horeca steeds meer concurrentie van fastfoodbedrijven en andere restaurants die eten thuisbezorgen.