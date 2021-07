Rotterdamse studentenverenigingen houden preventief deuren dicht

De twee grootste studentenverenigingen in Rotterdam hebben uit voorzorg op eigen initiatief hun deuren gesloten. Hiermee willen ze voorkomen dat het aantal coronabesmettingen toeneemt.

Zowel het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) als Laurentius, die samen bijna 3000 leden tellen, laat weten ‘enkele besmettingen’ onder hun leden te hebben en daarom uit eigen beweging sowieso deze week te sluiten. De verenigingen zeggen het besluit in overleg met de GGD te hebben genomen. Ze hebben een brief naar hun leden gestuurd met daarin de oproep om zich te laten testen.

‘We hebben volgens de regels een streng deurbeleid gevoerd bij onze evenementen met extra beveiliging, Testen voor Toegang gehanteerd en één toegangsdeur gebruikt’, aldus Lars Ahsman, praeses van Laurentius. ‘Toch zijn er volgens de GGD enkele besmettingen dus houden we tot maandag uit eigen initiatief onze poorten gesloten. We hebben dagelijks contact met de GGD en spelen hierna in op de maatregelen van de overheid.’

Grote uitbraak

De GGD Rotterdam zegt de overweging van studentenverenigingen om te sluiten te begrijpen, maar geeft aan dat het sluiten van een studentenvereniging niet aan hen is. ‘Het kan wel zo zijn dat we adviseren geen grote evenementen te organiseren, omdat dit de kans op verdere verspreiding vergroot.’

De gemeente Rotterdam zegt geen overzicht te hebben welke studentenverenigingen in de stad wel of niet gesloten zijn. Dinsdag werd bekend dat er een grote coronauitbraak is na een gala van de Rotterdamse studentenvereniging NSR. Meer dan honderd leden van die vereniging zijn besmet.