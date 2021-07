Mensen met langdurige coronaklachten vaak niet aan het werk

De overgrote meerderheid van de mensen die langdurig last houden van coronaklachten, is in eerste instantie niet heel ziek geweest. Slechts 5 procent is in het ziekenhuis opgenomen geweest. Voor de overige 95 procent was de ziekte in de acute fase relatief mild. Daarna hielden ze echter veel last van klachten.

Vermoeidheid komt het vaakst voor, zo blijkt uit de eerste resultaten van het nog lopende onderzoek. Daar heeft 90 procent van de ondervraagden met langdurige Covid last van. Daarna volgen concentratieproblemen (74 procent) en kortademigheid (70 procent). Bijna iedereen noemt de impact van langdurige Covid groot.

Gemiddeld hielden de deelnemers 7 maanden last van klachten. Het is nog onbekend of de Delta-variant van het virus andere langetermijnklachten geeft dan eerdere varianten. Ook weet het instituut nog niet of er verschillen zijn tussen volwassenen en kinderen.