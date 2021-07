Nabestaanden MH17-ramp na de zomer aan het woord in de rechtbank

Het monsterproces rond het neerhalen van vlucht MH17 gaat op 6 september verder. De rechtbank heeft dan drie weken gereserveerd die grotendeels in het teken zullen staan van de verhalen van de nabestaanden van de slachtoffers. Het is de verwachting dat vele tientallen nabestaanden gebruik gaan maken van hun spreekrecht. Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Onder hen waren bijna 200 Nederlanders.

Het Openbaar Ministerie verdenkt rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko van betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines. Van deze vier laat alleen de Rus Poelatov zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niet gereageerd op oproepen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie.

De rechtbank Den Haag, voor dit proces uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, liet donderdag de beslissingen weten op onderzoekswensen en -verzoeken die eerder waren gedaan. De advocaten van Poelatov hadden tijdens de vorige zittingen veel verzoeken ingediend en bijvoorbeeld gevraagd om bepaalde getuigen nogmaals te horen. Ook wilden ze uitgebreidere informatie over rapporten. Het OM had daar vorige maand al irritatie over laten doorschemeren. Zij vrezen dat de strafzaak ‘nodeloos vertraging oploopt’ als er om zo veel onderzoek wordt gevraagd.

Niet relevant

De rechtbank wees donderdag het overgrote deel af omdat het bijvoorbeeld al eens eerder was gevraagd of niet relevant is voor de strafzaak. Het verzoek om over dezelfde middelen te beschikken als het Openbaar Ministerie om daar uitgebreide visualisaties mee te kunnen maken ‘ontbeert iedere wettelijke grondslag’, aldus de rechtbank, die de advocaten ook wees op het belang van een voortvarende afwikkeling van de zaak, ‘ook voor de nabestaanden’.

De strafzaak is al sinds maart 2020 bezig, eerst met vele voorbereidende zittingen en in juni begon de inhoudelijke behandeling. Tot zeker november dit jaar zijn zittingsblokken gereserveerd. De uitspraak van de rechtbank wordt niet eerder dan volgend jaar verwacht.