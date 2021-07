Britse premier bevestigt vertrek leger uit Afghanistan

De Britse premier Boris Johnson heeft het einde aangekondigd van de militaire inzet van zijn land in Afghanistan. ‘Alle Britse troepen die meededen aan de NAVO-missie in Afghanistan keren terug naar huis’, zei Johnson volgens Britse media in het parlement.

Het Britse leger zit sinds 2001 in Afghanistan. Er sneuvelden meer dan 450 Britse militairen in de strijd tegen de radicaalislamitische Taliban en andere extremistische groepen. De premier wilde uit veiligheidsredenen niet zeggen wanneer de laatste soldaten terugkeren. Wel bevestigde hij dat ‘het merendeel van onze mensen al is vertrokken’.

De terugtrekking uit Afghanistan ligt gevoelig omdat de Taliban er weer bezig zijn met een opmars. Johnson zei volgens de BBC dat er ‘nooit een perfect moment’ zou zijn om het Britse leger terug te halen. Hij stelde ook dat het nooit de bedoeling was dat de militairen permanent in het land zouden blijven.

Veiligheidsoverwegingen

Het vertrek van de laatste 750 Britse militairen voltrekt zich al weken relatief geruisloos, schrijft The Guardian. Er is weinig ruchtbaarheid gegeven aan de plechtigheden waar zo’n terugtrekking mee gepaard gaat. De Amerikanen hebben volgens bronnen van de krant gevraagd om uit veiligheidsoverwegingen in stilte te vertrekken.

De Verenigde Staten hebben zelf gezegd voor 11 september, precies 20 jaar na de grote aanslagen in de VS, weg te willen zijn uit Afghanistan. Ze hebben inmiddels ook het grootste deel van hun troepen al teruggehaald. Het ministerie van Defensie (Pentagon) zegt dat die operatie voor ‘90 procent’ is voltooid. De laatste Nederlandse militairen in Afghanistan keerden eind juni terug.

Niet alle westerse militairen vertrekken uit Afghanistan. Er blijven manschappen achter om diplomaten in de hoofdstad Kabul te beschermen. Ook het Verenigd Koninkrijk levert volgens The Guardian een bijdrage aan die troepenmacht, die wordt geleid door de Amerikanen. Het Britse ministerie van Defensie wilde niet zeggen om hoeveel militairen het precies gaat.