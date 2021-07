Gesteggel over de rekening na boerenactie op Malieveld

De boerenactie woensdag op het Malieveld in Den Haag krijgt net als twee jaar geleden een staartje waar het gaat om schade. Die is zeer gering, zeker in vergelijking met 2019 toen het veld nat was en flink gehavend raakte door tractorsporen, maar over de relatief lage rekening is wel onenigheid ontstaan.

Staatsbosbeheer heeft vastgesteld dat de tractoren nauwelijks bandensporen hebben achtergelaten en dat daarvoor geen herstel nodig is. Wel is het veld ‘behoorlijk aangereden’ volgens de overheidsorganisatie die het beheert. Dat wil zeggen: de grond is op elkaar gedrukt. Volgens Staatsbosbeheer moet het veld daarom worden belucht. De rekening daarvoor, 1845,17 euro (exclusief btw), gaat naar actiegroep Agractie. Die is echter niet van plan te betalen.

‘Vorige keer hebben wij alle schade keurig vergoed, danwel zelf met onze machines hersteld’, verwijst Agractie terug naar de actie van twee jaar geleden. ‘Ditmaal zullen wij dat niet doen, omdat dit te gek voor woorden is’, schrijft de organisatie in een bericht aan Staatsbosbeheer. Volgens Agractie is de druk die de tractoren op het veld hebben uitgeoefend lager dan die van de landrol waar het veld eerder mee is aangerold. ‘Van verdichting kán dus geen sprake zijn’, stellen ze.

Oplossingen

Aan de telefoon zegt boerenvoorman Bart Kemp dat mogelijk toch iets valt te regelen. ‘We kunnen er misschien zelf iemand naartoe sturen om het te beluchten’, zegt hij. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer laat weten dat daarover overlegd zal moeten worden.

In het schrijven aan Agractie legt de veldbeheerder uit dat het beluchten van het veld belangrijk is ‘voor een optimale afwatering en goede grasgroei van het terrein.’ Volgens de woordvoerder is meerdere keren benadrukt dat tractoren uitsluitend op het verharde deel mochten staan, de Boorlaan.

Heldere afspraken

Agractie stuurde donderdag een bericht door waarin iemand van de Haagse politie nog eens schreef dat 75 tractoren mochten parkeren ‘op de Boorlaan/ Malieveld’. Op basis van dat bericht stelt de actiegroep nu dat de politie verkeerde informatie heeft verstrekt ‘door de Boorlaan en het Malieveld in direct verband met elkaar te benoemen als parkeerplaats voor trekkers’. Het werden er hoe dan ook veel meer: op het veld stonden honderden tractoren.

Volgens Staatsbosbeheer waren de afspraken vanaf het begin wel degelijk helder. Ook een woordvoerster van de politie zegt dat in het bewuste bericht slechts werd verwezen naar ‘duidelijke afspraken’ om alleen op het verharde deel te gaan staan. ‘Daar is meerdere keren contact over geweest. Er zat geen enkele ruimte tussen.’