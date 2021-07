‘Veel meer lastminuteboekingen bij vakantieparken’

De afgelopen tijd lopen de coronabesmettingen in Nederland weer op. Dat zou kunnen betekenen dat Nederland als land op rood wordt gezet, waardoor Nederlanders die een vakantie in het buitenland gepland hadden toch in eigen land moeten blijven. Maar ook worden de reisadviezen voor andere landen weer verscherpt vanwege oplopende besmettingen daar, waardoor men er niet meer zomaar naartoe mag.

TopParken, dat zegt in de zomer altijd wel vol te zitten en dat in Nederland bijna dertig parken heeft voor huur en verhuur van vakantiewoningen, spreekt van ‘extreem veel lastminuteboekingen’ ten opzichte van het gemiddelde. Dat komt volgens een woordvoerder door ‘het sentiment’ in de media en op sociale media. Ook zijn er verschillende onduidelijke signalen over het op vakantie gaan, waardoor mensen ervoor kiezen in eigen land te blijven.

Stormloop

Ook Landal GreenParks, dat honderd vakantieparken in Europa heeft waarvan 56 in Nederland, ziet een toename in de lastminuteboekingen. Vooral locaties aan het water, zoals de kust, zijn populair. Met name Nederlanders boeken extra, bij buitenlandse boekingen zijn geen opvallende veranderingen.

Hoewel Center Parcs spreekt van een ‘stormloop’ aan lastminuteboekingen afgelopen maand, is het effect van de oplopende besmettingen volgens het bedrijf nog niet direct te zien. Wel zegt het bedrijf dat mensen uit voorzorg in Nederland hebben geboekt. Dat zijn vooral Nederlanders, al komen Duitsers langzaamaan terug. Ook Center Parcs spreekt van vakantieregels die ‘niet veel duidelijker zijn geworden ten opzichte van vorig jaar’, waardoor mensen niet naar het buitenland gaan.

Vakantiehuisaanbieder Roompot laat weten dat er wel een grote vraag is, maar niet plotseling veel meer lastminuteboekingen voor vakantie in eigen land. De vraag komt duidelijk vanuit Nederlanders, de lastminuteboekingen uit het buitenland komen vooral van Duitsers. Roompot heeft iets meer dan honderd parken in Nederland.