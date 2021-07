Europees Parlement voor grotere rol medicijnenagentschap EMA

Het Europees Parlement wil een sterkere rol voor het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau. Met het uitbreiden van bevoegdheden van het EMA en het oprichten van een databank om medicijntekorten te voorkomen kan de EU zich beter weren tegen toekomstige noodsituaties zoals de coronapandemie, denkt het parlement.

Het EMA, dat grote bekendheid kreeg sinds de pandemie omdat het onder meer gaat over de goedkeuring van Covid-19-vaccins voor de EU, moet volgens het parlement meer zeggenschap krijgen over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Ook moet het agentschap naar buiten toe opener worden en meer informatie uitwisselen met nationale gezondheidsautoriteiten.

‘De pandemie heeft laten zien dat de EU en de lidstaten niet klaar waren om een uitdaging van deze grootte aan te gaan,’ zegt rapporteur Nicolás González Casares. ‘Het EMA had gewoonweg een te klein mandaat en te weinig middelen’, aldus de Spaanse sociaaldemocraat. Het EMA behoeft ‘meer transparantie, meer participatie, meer coördinatie en meer preventie.’

Volgende crisis

Mohammed Chahim (PvdA): ‘Al anderhalf jaar staat het leven van iedereen op z’n kop door de coronapandemie. Nu we in de nasleep zijn van de huidige crisis, breekt het moment aan om na te denken wat we kunnen doen om beter voorbereid te zijn op een volgende crisis. Het versterken van de bevoegde agentschappen zoals het EMA draagt bij aan het sneller opzetten van productielocaties en een strakke logistiek rondom de distributie van vaccins en medicijnen.’

De EU-ministers van Gezondheid werden het vorige maand al eens dat het EMA verder moet worden opgetuigd. De lidstaten, het parlement en de Europese Commissie gaan nu onderhandelen over de definitieve nieuwe regelgeving.