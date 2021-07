Wie positief test op corona, moet soms zelf vrienden informeren

Meerdere regio’s hebben deze week een stapje terug moeten doen, van volledig bron- en contactonderzoek naar ‘risicogestuurd bron- en contactonderzoek’. De landelijke koepel GGD GHOR Nederland kan niet aangeven om welke regio’s het gaat, omdat het per dag kan verschillen.

Ook bij de teststraten wordt het steeds drukker, het aantal afspraken stijgt volgens de GGD explosief. Iedereen kan zich nog wel binnen 24 uur laten testen, maar dat kan niet altijd op de gewenste locatie en op het gewenste tijdstip. ‘Dat betekent dat je misschien genoodzaakt bent om verder te reizen dan je zou willen, dat moet je helaas op de koop toe nemen. Maar het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk getest wordt’, aldus GGD GHOR Nederland. Volgens de organisatie verschilt de drukte per regio en per dag, maar is er nog steeds genoeg capaciteit.