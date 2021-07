Zwitserland en EU erkennen elkaars coronareiscertificaat

Nederlanders en andere reizigers uit de Europese Unie kunnen vanaf vrijdag hun coronacertificaat ook in Zwitserland gebruiken. Zwitserland is het eerste nieuwe ‘buitenland’ dat het certificaat heeft erkend. De EU erkent op haar beurt het Zwitserse equivalent.

Sinds vorige week kunnen EU-burgers de ‘pas’, die werkt met een QR-code, al in heel de EU gebruiken. Alleen Ierland is nog niet zover. De Europese Commissie overlegt nog met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over de erkenning van het certificaat.

Met het certificaat kunnen vakantiegangers en andere reizigers aantonen dat ze volledig tegen het coronavirus zijn gevaccineerd, onlangs nog negatief zijn getest of beschermd zijn door het al eerder doormaken van de ziekte. Ze ontkomen zo aan bijvoorbeeld quarantaine. Alleen als in het EU-land van vertrek bijvoorbeeld een nieuwe virusvariant gevaarlijk om zich heen grijpt, kan het aankomstland nog terugvallen op zulke maatregelen.

Naast de EU-landen doen ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein al vanaf het begin mee. Zij maken deel uit van de gemeenschappelijke Europese ruimte voor personen en goederen.