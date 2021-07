ACM: helft leveranciers warmtenet stuurt onduidelijke facturen

De helft van de warmteleveranciers stuurt facturen aan bewoners voor het gebruik van het warmtenet die niet aan de regels voldoen. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zo bundelen sommige aanbieders de kosten of brengen ze een gemiddeld tarief in rekening zonder uit te leggen hoe die berekening tot stand is gekomen.

Andere leveranciers voor stadsverwarming of blokverwarming zetten alleen bedragen exclusief btw op de rekening, of leggen niet goed uit met welke eenheden ze rekenen. Het is dan onduidelijk of een bedrag per dag moet worden betaald of per verbruikte gigajoule.

De ACM startte in december een onderzoek nadat er bij de toezichthouder veel vragen binnenkwamen over moeilijk te begrijpen warmtefacturen. Warmteleveranciers moeten hun klanten één keer per jaar een eindafrekening sturen. Daarop moet duidelijk staan hoeveel warmte er is verbruikt en welke kosten de verbruiker moet betalen. Ook moet duidelijk worden gemaakt of het gaat om vaste of variabele kosten.

De ACM geeft de leveranciers drie weken om de facturen aan te passen. Als ze dat niet doen, volgen er mogelijk boetes.