NVM: politiek aan zet om woningmarkt vlot te trekken

De afgelopen jaren liet de landelijke politiek de regie over de woningmarkt los, wat ertoe leidde dat gemeenten in dat gat probeerden te springen. Zij stemmen hun beslissingen echter niet altijd goed op elkaar af, aldus de NVM.

Daarnaast heeft Den Haag wel tijdelijke maatregelen genomen die structureel zijn geworden, zoals de mogelijkheid om een tweede salaris voor een groter deel mee te tellen bij het verkrijgen van een hypotheek en de jubelton die ouders belastingvrij aan hun kinderen kunnen schenken. ‘Dat zijn vaak maatregelen die prijsopdrijvend blijken te werken en die ondanks waarschuwingen toch zijn aangenomen’, aldus Hoes. ‘Vaak was het vooral symptoombestrijding.’

De NVM heeft met tal van andere organisaties al een voorzet gegeven over wat er wat hen betreft moet gebeuren om de woningmarkt weer in evenwicht te krijgen. ‘We hopen dat dat wordt overgenomen door een nieuw kabinet, maar vooral ook dat de woningmarkt de aandacht krijgt die nodig is.’ De makelaarsvereniging was eerder al een van de partijen die pleitte voor een minister van Wonen.

‘Uiteindelijk kunnen wij die politieke keuzes niet maken’, stelt Hoes. ‘Daarom richten we ons ook op wat we wel kunnen beïnvloeden en dat is bouwen, bouwen, bouwen.’

Alle maatregelen die genomen kunnen worden, zullen nog wel enkele jaren nodig hebben om effect te sorteren. De NVM-voorzitter denkt dan ook dat de markt de komende jaren krap blijft. ‘We verwachten voor heel 2021 een prijsstijging van tussen de 10 en 14 procent, maar we hadden ook nog hogere cijfers kunnen noemen’, aldus Hoes. ‘Dat wil je niet, want dan krijg je bijna een prijsopdrijvend effect, maar we worden elke keer verrast door de eigenlijke cijfers.’