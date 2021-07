Huizenprijzen in eurozone stijgen sterkst sinds 2006

De huizenprijzen in de eurozone zijn in het eerste kwartaal van dit jaar het sterkst gestegen sinds het vierde kwartaal van 2006. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat ging de gemiddelde prijs van een koopwoning met 5,8 procent omhoog in vergelijking met een jaar geleden.

In de gehele Europese Unie stegen de prijzen voor bestaande en nieuwe woningen met gemiddeld 6,1 procent. Dat is de sterkste toename sinds het derde kwartaal van 2007.

Luxemburg was de EU-lidstaat waar de huizenprijzen het hardst omhoog gingen. Hier was volgens Eurostat sprake van een toename van 17 procent op jaarbasis. Ook Denemarken, Litouwen, Tsjechië en Nederland staan in de kopgroep van EU-landen waar de prijzen het sterkst stijgen. Alleen in Cyprus was er een daling te zien.

Naar verwachting zullen ook in het tweede kwartaal de huizenprijzen in de eurolanden verder zijn opgelopen. Makelaarsvereniging NVM zei donderdag dat de huizenprijzen in Nederland in die periode het sterkst zijn gestegen sinds 1995, toen werd begonnen met de metingen.