AH en Lidl beloven meer te doen om vrouwenrechten te beschermen

Albert Heijn en Lidl gaan meer doen om de positie van vrouwen in hun leveringsketens te verbeteren. Jumbo beloofde al eerder stappen op dit vlak te gaan zetten. De toezeggingen komen volgens Oxfam Novib na een actie waarbij grote Nederlandse supermarkten werden aangesproken op slechte arbeidsomstandigheden van arbeiders en boeren in de toeleveringsketens in ontwikkelingslanden.

Albert Heijn, Lidl en Jumbo laten weten hun invloed bij leveranciers de komende jaren aan te wenden om vrouwenrechten te bevorderen. De bedrijven willen onder meer vooruitgang boeken bij het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Ook moet uitbuiting van vrouwelijke arbeiders en boerinnen in kaart worden gebracht en worden voorkomen. Daarnaast moeten leveranciers worden ondersteund om voor vrouwen passende voorzieningen te treffen zoals bescherming van de baan bij een zwangerschap en gezinsverlof.

De supermarkten gaan jaarlijks rapporten publiceren over de voortgang op allerlei terreinen op het gebied van vrouwenrechten.

‘Deze toezeggingen zijn heel belangrijk, maar waar het uiteindelijk om gaat is dat de rechten van arbeidsters en boerinnen in ontwikkelingslanden gerespecteerd worden en dat zij genoeg verdienen om bijvoorbeeld hun kinderen naar school te kunnen sturen’, aldus Oxfam Novib. ‘Daarom gaan we bij Albert Heijn, Jumbo en Lidl nauwgezet volgen hoe de mooie woorden op papier in actie worden omgezet. Het wordt hoog tijd dat Aldi en PLUS dit ook gaan doen.’ Aldi en PLUS waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

Oxfam meldde eind juni op basis van onderzoek dat supermarktconcerns naar aanleiding van de gestegen winsten de bonussen voor hun bestuurders verhoogden, net als het dividend voor de aandeelhouders. Tegelijk deed vrijwel geen enkele supermarkt iets om het personeel in de toeleveringsketen te ondersteunen in coronatijd. Dat gaat om medewerkers op boerderijen, maar ook in fabrieken. Vooral het vrouwelijk personeel zou te maken hebben met systematische uitbuiting.