Duizenden Duitsers ziek van corona ondanks prikken

In Duitsland hebben bijna 4000 mensen na volledig te zijn ingeënt tegen het coronavirus toch last gekregen van ziekteverschijnselen. Dat becijferde gezondheidsinstituut RKI, dat benadrukt dat vaccins zeer effectief zijn. Het overgrote deel van de coronapatiënten was de afgelopen maanden niet ingeënt.

Het RKI, de Duitse tegenhanger van het Nederlandse RIVM, registreerde tot dusver 3806 gevallen van ‘vaccindoorbraken’. Mensen kregen dan minstens twee weken nadat ze helemaal waren ingeënt toch klachten door een coronabesmetting. Het gaat om een fractie van de circa 975.000 ziektegevallen die waren gemeld in dezelfde periode.

In het circa 83 miljoen inwoners tellende Duitsland waren op 4 juli ongeveer 25 miljoen mensen volledig gevaccineerd. De snelheid waarmee mensen worden ingeënt neemt wel steeds verder af. Het ging afgelopen week om gemiddeld 710.000 prikken per dag. De week daarvoor lag dat gemiddelde op ruim 800.000, wat ook weer een afname was ten opzichte van de voorgaande periode.

Ondertussen groeit de bezorgdheid over de verspreiding van de zeer besmettelijke Delta-variant. Die was in de week die eindigde op 27 juni goed voor 59 procent van de vastgestelde besmettingen, bijna een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Het RKI vermoedt dat inmiddels bij twee derde van de nieuwe coronagevallen sprake is van een besmetting met die mutant, die voor het eerst werd aangetroffen in India.