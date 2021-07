Delftse studenten doen gooi naar kampioenschap zonnerace

Delftse studenten hopen dit najaar de wereldtop te verslaan met hun nieuwe zonnewagen tijdens de Solar Challenge Morocco. De nieuwste auto op zonne-energie, de Nuna11, werd donderdag gepresenteerd in theater Spant! in Bussum. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zou ook aanwezig zijn bij de presentatie, maar moest verstek laten gaan vanwege een Tweede Kamerdebat.

Volgens de studenten van het Vattenfall Solar Team zit hun auto vol met innovatieve technische hoogstandjes. Het meest opvallende is dat de zonneauto twee wielen rechts heeft en één wiel links. ‘Dat is het beste voor de aerodynamica. Traditionele driewielers hebben het derde wiel middenvoor of middenachter. Dan moet de lucht op drie plekken om een wiel heen. Door te kiezen voor twee wielen rechts - voor en achter de coureur - en één wiel links, hebben we maar op twee plekken luchtweerstand’, vertelt teamleider Christiaan Wiers.

Ook opvallend is dat het zonnepaneel scheef staat op de auto. ‘Daarmee creëren we meer downforce op het linker wiel. Dat geeft de auto meer stabiliteit in winderige omstandigheden en maakt hem sneller en veiliger’, aldus Wiers. De auto heeft een actieradius van ongeveer 600 kilometer en een topsnelheid van 130 kilometer per uur.

Tocht van 2500 kilometer

De studenten hopen na zeven keer goud in Australië en drie keer in Zuid-Afrika nu ook de nieuwe race in Marokko te winnen in oktober. Deze wedstrijd is een alternatief voor de afgelaste race in Australië, de World Solar Challenge.

De Morocco Solar Challenge begint in de Marokkaanse havenstad Agadir. Daarna gaan de auto’s langs het Atlasgebergte en door een deel van de Sahara terug naar de finish in Agadir, een tocht van ruim 2500 kilometer.

In 2019 verliep de race in Australië dramatisch voor de Delftse studenten. Toen vatte hun vorige zonneauto, de NunaX, vlam en werd hij volledig in de as gelegd. Of de race dit jaar doorgaat hangt af van de ontwikkeling van de coronapandemie en de coronamaatregelen. ‘We zijn klaar voor revanche, dus we hopen dat de situatie het toelaat in oktober’, zegt teamleider Wiers.