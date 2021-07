Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl koploper in rode AEX

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was donderdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index, die flink in het rood stond. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl profiteerde van een koopadvies van Bernstein en sterke resultaten van concurrent Deliveroo. De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten was negatief. Beleggers besloten winst te nemen na de opmars een dag eerder en hielden de blik onder meer gericht op de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB presenteert naast de notulen van de laatste beleidsvergadering ook de resultaten van zijn strategische verkenning. Daarbij heeft de centrale bank onder meer gekeken naar het officiële inflatiedoel en de rol van de ECB in de strijd tegen klimaatverandering.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent lager op 730,57 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 1043,39 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,3 procent.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway (plus 1,7 procent) en fintechbedrijf Adyen (plus 1,1 procent) waren de enige stijgers in de AEX. Staalfabrikant ArcelorMittal was de grootste daler, met een verlies van 2,7 procent. Techinvesteerder Prosus werd 2,2 procent lager gezet door de koersverliezen onder de Chinese techbedrijven, waarin Prosus belangen heeft. Zorgtechnologieconcern Philips kampte met een adviesverlaging door Deutsche Bank en zakte 2 procent. Ook de banken en verzekeraars stonden onder druk. Aegon en ING verloren ruim 2 procent.

NN Group daalde 1,2 procent. De verzekeraar heeft een overeenkomst bereikt met Qmulus Invest en AS Holding over de aankoop van een belang van 70 procent in serviceprovider Heinenoord voor 176 miljoen euro. Onder de overeenkomst krijgt NN ook de optie om binnen vier jaar het resterende belang van 30 procent te kopen.

Heijmans

Heijmans verloor 0,8 procent. De onderneming gaat 116 woningen bouwen in de gemeente Hellevoetsluis, die het bedrijf een omzet van 40 miljoen euro opleveren. Neways won 1,8 procent. De aandeelhouders ZBG, Menor en OtterBrabant hebben hun totale belang van 41 procent in de Brabantse fabrikant van elektronische componenten aangeboden onder het bod van investeerder Infestos.

In Londen klom Deliveroo ruim 3 procent. De maaltijdbezorger zag het aantal bestellingen in het tweede kwartaal met 88 procent stijgen tot 78 miljoen. Ook is het bedrijf positiever geworden over de ontwikkelingen in het hele jaar. In Frankfurt kelderde het Duitse technologiebedrijf TeamViewer 12 procent na een tegenvallende kwartaalupdate.

De euro was 1,1803 dollar waard, tegen 1,1801 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 71,94 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 73,19 dollar per vat.