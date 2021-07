Honderdduizenden extra vaccins naar Sydney om Delta-uitbraak

De Australische regering stuurt 300.000 extra coronavaccins naar de deelstaat New South Wales. Daar worstelen de autoriteiten met een uitbraak van de besmettelijke Delta-variant in Sydney, de grootste stad van het land. Premier Scott Morrison noemde de situatie volgens Australische media ‘zeer ernstig’ en riep inwoners op zich aan de coronaregels te houden.

Sydney zit sinds eind juni in lockdown. Inwoners hebben een geldige reden nodig om hun huis te verlaten, maar daar houdt niet iedereen zich aan. ‘We hebben problemen met de naleving van de regels over contacten tussen huishoudens’, erkende de premier. Hij noemde verjaardagspartijen en familiefeesten als voorbeelden van bijeenkomsten die echt niet meer kunnen. ‘Dit is een kritieke periode.’

Australië doorstond de pandemie vorig jaar beter dan veel andere rijke landen. De grens ging grotendeels dicht. Reizigers die nog wel mochten komen, moesten na aankomst in quarantaine. Het lukte met dergelijke maatregelen om het dodental onder coronapatiënten onder de duizend te houden. Het aantal vastgestelde besmettingen bleef steken op bijna 31.000, meer dan de helft minder dan in Luxemburg.

Lage vaccinatiegraad

Het lukt de autoriteiten tot dusver echter niet de Delta-uitbraak in Sydney onder controle te krijgen. De eerste besmetting in de miljoenenstad kwam ongeveer drie weken geleden aan het licht bij een limousinechauffeur. Die had medewerkers vervoerd van een luchtvaartmaatschappij. De autoriteiten hebben sindsdien bijna 400 coronagevallen vastgesteld.

In Australië heeft ondertussen ongeveer 8 procent van de bevolking beide doses van een coronavaccin gehad. Dat is in vergelijking met andere westerse landen een lage vaccinatiegraad. Een minister uit New South Wales vergeleek de run op de schaarse vaccins onlangs met scènes uit de serie The Hunger Games, waarin kinderen elkaar tot de dood moeten bevechten om te overleven.

Dat New South Wales nu 300.000 doses AstraZeneca en Pfizer/BioNTech extra krijgt, betekent volgens premier Morrison niet dat andere gebieden worden gekort. Het gaat volgens hem om vaccins die pas net zijn bemachtigd door de regering.