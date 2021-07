Crimineel en vermeende handlanger Taghi in Brazilië opgepakt

In Brazilië is woensdag de voortvluchtige Nederlandse crimineel Gerel P. (38) aangehouden. Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie bevestigd. ‘Er moet nog een officiële bevestiging komen, maar we gaan ervan uit dat het om P. gaat’, laat een woordvoerder weten. Hij hoopt in de loop van woensdag meer informatie te hebben over de arrestatie.

Braziliaanse en Surinaamse media schrijven dat P. is opgepakt in een appartement in Barra da Tijuca, een voorstad van Rio de Janeiro.

P. geldt als vuurwapengevaarlijk en werd internationaal gezocht voor poging tot moord en internationale drugshandel. De politie loofde een beloning van 30.000 euro uit voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. P. wist in 2017 uit een gevangenis in Suriname te ontsnappen en hield zich sindsdien schuil voor politie en justitie.

Dubbele moordpoging

Eind januari van dit jaar werd P. in Nederland bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor voor een dubbele moordpoging bij Noordeloos in 2016. De twee slachtoffers overleefden ternauwernood. Ook wordt P. verdacht van de liquidatie van spyshopmedewerker Ronald Bakker. Die werd in 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten.

Justitie vermoedt dat hij toen als uitvoerder werkte voor de vermeende topcriminelen Ridouan Taghi en Saïd R. Die staan momenteel terecht in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. P. is geen verdachte in die zaak.

Ontsnapping

Na de moordpoging in Noordeloos wist P. naar Suriname weg te komen. Daar werd hij in maart 2017 aangehouden en zou hij worden uitgeleverd. Maar na twee weken ontsnapte hij nadat hij een bewaker had bedreigd met een wapen.

Volgens de Braziliaanse krant Globo wacht P. in de gevangenis in Rio op zijn uitlevering aan Nederland. Het is nog niet duidelijk wanneer dat kan gebeuren.