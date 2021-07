ECB en steunaanvragen VS in focus op beurzen

Op de Europese beurzen gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de Europese Centrale Bank (ECB) en de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Naast de notulen van de laatste beleidsvergadering presenteert de ECB ook de resultaten van zijn strategische verkenning. Daarbij heeft de centrale bank onder meer gekeken naar het officiële inflatiedoel en de rol van de ECB in de strijd tegen klimaatverandering.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine verliezen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen donderdag overwegend omlaag. In Tokio, waar naar verwachting een nieuwe noodtoestand zal worden uitgeroepen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, eindigde de Nikkei 0,9 procent lager.

Beleggers verwerken daarnaast nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. Uit de aantekeningen bleek dat de beleidsbepalers van de Fed het nog te vroeg vinden om te bepalen of de arbeidsmarkt en de inflatie door blijven bewegen in de ingeslagen richting. Daarom is het ook te vroeg om te beslissen dat het coronasteunprogramma kan worden afgebouwd. Wel kan binnen enkele maanden aan de door de Fed gestelde voorwaarden voor steunafbouw worden voldaan.

NN Group

Op het Damrak kondigde NN Group aan een overeenkomst te hebben bereikt met Qmulus Invest en AS Holding over de aankoop van een belang van 70 procent in verzekeringsmakelaar en dienstverlener Heinenoord. De verzekeraar betaalt 176 miljoen euro voor het belang. Onder de overeenkomst krijgt NN ook de optie om binnen vier jaar het resterende belang van 30 procent te kopen.

De aandelen van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en supermarktconcern Ahold Delhaize zullen mogelijk bewegen op positieve analistenrapporten van zakenbank Bernstein. Analisten van Bernstein gaven Just Eat Takeaway en Ahold een koopadvies.

Heijmans

Heijmans maakte bekend in de gemeente Hellevoetsluis 116 woningen te gaan bouwen die het bedrijf een omzet van 40 miljoen euro zullen opleveren. In een tweede fase komt Heijmans in aanmerking voor de bouw van nog eens ongeveer 144 woningen in de nieuwe wijk. Neways liet weten dat de aandeelhouders ZBG, Menor en OtterBrabant hun totale belang van 41 procent in de Brabantse fabrikant van elektronische componenten hebben aangeboden onder het bod van investeerder Infestos.

De euro was 1,1799 dollar waard, tegen 1,1801 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 72 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 73,33 dollar per vat.