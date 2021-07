Schaakrubriek: Fans van het Frans

Een leuke mededeling om mee te beginnen: het langdurige record van Karjakin als jongste grootmeester ooit is eindelijk verbroken. Het stond op twaalf jaar en zeven maanden. Maar nu is daar Abhimanyu Mishra uit Englishtown New Yersey met twaalf jaar, vier maanden en 25 dagen en nu al grootmeester. Voorlopig hoeft Carlsen zich nog geen zorgen te maken (die schijnt trouwens de topvorm weer gevonden te hebben), maar we zijn benieuwd of deze jongen net zo ver komt als Karjakin, bijna wereldkampioen.

Dan nu twee boeken van onze nationale trots: New in Chess uit Alkmaar. Allereerst weer een prachtig boek van Jan Timman: ‘The Unstoppable American. Bobby Fischer‘s Road to Reykjavik’ (€ 27,95).

Met de boeken die wereldwijd over de beste schaker aller tijden (al vinden anderen dat Kasparov) zijn verschenen kan men een bibliotheek vullen, maar dit nieuwe boek van Timman verdient daarin zeker een ereplaats. Van vorige boeken van Timman, bijvoorbeeld over zijn honderd beste partijen, weten we dat hij schitterend kan analyseren. En dat laat hij ook in dit boek weer zien, maar bij de 63 partijen dit keer ook veel tekst met veel leuke anekdotes, bijvoorbeeld over de match Fischer-Taimanov. Het boek beschrijft de opmars van Fischer vanaf he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .