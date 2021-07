‘Check reisverzekering in coronatijd extra goed op dekking’

Volgens de prijsvergelijker denken mensen dat in een land waar code oranje geldt alleen corona-gerelateerde schade niet wordt gedekt, zoals medische kosten of extra overnachtingen. Dat geldt inderdaad voor een aantal reisverzekeringen. Maar een kwart dekt helemaal niets bij code oranje. Je draait dan zelf op voor schade of kosten.

De vergelijkingssite wijst erop dat code oranje niet per se met corona te maken heeft, maar al veel langer bestaat, bijvoorbeeld om het risico aan te geven op natuurgeweld of criminaliteit in een land.

Pricewise raadt consumenten aan voor vertrek goed te kijken naar de voorwaarden van hun reis- en annuleringsverzekering. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten binnen hoeveel tijd je weg moet zijn als het vakantieland verandert van code geel naar code oranje. Verzekeraars hanteren daarvoor verschillende termijnen.

De peiling werd gehouden onder 500 mensen met een reisverzekering.