Vier verdachten van moord president Haïti gedood, twee opgepakt

Vier verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moise, in de nacht van dinsdag op woensdag, zijn gedood. Twee anderen zijn gearresteerd, zei politiechef Leon Charles in een tv-uitzending. Tijdens de confrontatie tussen de politie en de verdachten werden volgens Charles drie politieagenten gevangengenomen, maar later weer vrijgelaten. Verdere details over de confrontatie zijn niet bekendgemaakt.