Rotterdamse raad buigt zich over steun aan bouw Feyenoordstadion

De Rotterdamse gemeenteraad besluit mogelijk donderdag of wordt ingestemd met het ondersteunen van de bouw van het nieuwe Feyenoordstadion met 40 miljoen euro. Het nieuw te bouwen stadion is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, waar ook 3700 woningen onder vallen. Het onderwerp staat op de agenda van de gemeenteraad en is omstreden.