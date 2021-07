NVM-cijfers zullen droogkokende huizenmarkt melden

Makelaarsvereniging NVM komt donderdag met cijfers over het tweede kwartaal. Daarin zullen ongetwijfeld de hoge huizenprijzen en het kleine woningaanbod centraal staan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde eerder al dat de prijzen voor bestaande koopwoningen in april en mei stevig omhoog gingen. De prijzen bereikten daarmee recordstanden.

Ook wordt er door verschillende partijen al langer melding gemaakt over het steeds kleiner wordende woningaanbod. De vraag naar woningen is nog steeds groot, maar het aantal woningen neemt niet snel genoeg toe. Al enkele jaren wordt er niet genoeg gebouwd om aan de extra vraag te voldoen waardoor de tekorten steeds verder oplopen.

Dat tekort leidt er vooral voor starters toe dat zij veel risico moeten nemen. In met name grote steden is het zaak om met een bod op te vallen, waardoor regelmatig het voorbehoud van financiering wordt weggelaten. Ook gaan makelaars nogal eens slecht om met de marktpositie die ze hebben, stelde Vereniging Eigen Huis na het openen van een tiplijn. Die partij pleitte voor meer transparantie om met name kopers te beschermen.