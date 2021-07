Onlinebank Bunq 1,6 miljard waard bij investeringsronde

Bunq had tot nu toe nog nooit geld van investeerders aangenomen. Alleen Niknam zelf stak geld in de bank, in totaal bijna 100 miljoen euro. De investeringsronde is volgens Bunq de grootste eerste investering in een Europees fintechbedrijf ooit. Die stelt Bung bovendien in staat te gaan groeien door middel van overnames.

Als onderdeel van de deal neemt Bunq dan ook meteen het Ierse Capitalflow Group over. Die kredietverstrekker richt zich op het midden- en kleinbedrijf met leningen voor vastgoed, maar ook voor bedrijfsmiddelen als machines en voertuigen. Bovendien schiet Capitalflow nog niet betaalde rekeningen van klanten voor.

Verder maakt Bunq bekend voor het eerst een winstgevende maand te hebben gedraaid. Verdere details geeft het bedrijf niet.