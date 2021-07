Kabinet gaat verder onderzoek doen naar kernenergie

Het demissionaire kabinet gaat meer onderzoek doen naar het gebruik van kernenergie in de toekomst met het oog op het reduceren van de CO2-uitstoot. Uit een woensdag gepubliceerd rapport blijkt dat marktpartijen onder voorwaarden in kernenergie willen investeren.

‘Om onze klimaatdoelen te halen zullen we alle zeilen moeten bijzetten, dus ook kernenergie als dat rendabel is en veilig’, aldus staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat). Zij liet op verzoek van de Tweede Kamer al eens onderzoek doen wat er nodig is om bedrijven te verleiden een nieuwe kerncentrale te bouwen.

Volgens het rapport van KPMG is een stabiel overheidsbeleid een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van een nieuwe kerncentrale. Ook zou de overheid moeten bijdragen aan de financiering. Verder is het volgens de marktpartijen belangrijk om te kiezen voor bewezen technologie en moet er voldoende maatschappelijke draagvlak zijn.

Zeeland

Uit het werk van KPMG blijkt verder dat de provincie Zeeland positief staat tegenover de bouw van een nieuwe kerncentrale en dat het voor Noord-Brabant onder voorwaarden bespreekbaar is. Het duurt meer dan tien jaar voordat een kerncentrale is gebouwd.

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat niet afwijzend tegenover kernenergie.