Albert Verlinde is trots op 'krachtig team' RTL Boulevard

Albert Verlinde is trots hoe het team van RTL Boulevard omgaat met de situatie rond Peter R. de Vries. De voormalig presentator van het programma bewondert de kracht van het team na de aanslag op een van de collega's, zei hij in de uitzending van woensdagavond.

"Ik ben vandaag heel erg emotioneel, constant. Om Peter, maar ook om jullie. Om dit programma en het team. Ik heb gehoord dat er mensen van dit team zijn die gezegd hebben: hij mag daar niet alleen liggen. Zij zijn daarnaartoe gegaan", zei een geëmotioneerde Verlinde over de plek waar De Vries dinsdagavond werd neergeschoten op straat. "Zo zit jullie team in elkaar. Dat heeft mij zo ongelofelijk geraakt. Die liefde die het team uitstraalt, dat je dat opzoekt. Dat is liefde en respect."