ECB komt met resultaten strategische verkenning

De verkenning werd aangekondigd door de huidige bankpresident Christine Lagarde na haar aantreden. Sinds 2003 heeft de ECB zijn officiële beleid niet meer geëvalueerd. Sindsdien mikt de centrale bank op een inflatie van ‘dichtbij, maar lager dan 2 procent’.

De Federal Reserve in de Verenigde Staten, het stelsel van centrale banken daar, geeft aan dat de prijsontwaarding best een tijdje boven de 2 procent mag liggen, maar op de langere duur onder de 2 procent moet blijven. Met name Zuid-Europese landen zien hier ook voor de ECB wel wat in. Een derde optie is dat het inflatiedoel op exact 2 procent komt te liggen en daarmee duidelijk wordt dat de ECB actie zal ondernemen bij zowel een lagere als een hogere inflatie.

Het inflatiedoel heeft invloed op veel andere zaken. Ten eerste heeft dat directe impact op het rentebeleid, maar ook kan de ECB de methode aanpassen om de inflatie te meten. Bovendien moeten er beslissingen worden genomen wanneer en hoe de steunpakketten vanwege de coronacrisis en het eerder ingezette opkoopprogramma om de inflatie op te laten lopen worden afgebouwd.