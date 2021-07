Luchtvaartsector herstelde in mei slechts licht

De vraag naar vliegreizen is in mei slechts zeer licht gestegen ten opzichte van een maand eerder. Daarentegen was er nog wel groei in de markt voor vrachtvluchten, meldt de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA. De Europese markt blijft daarbij verder achter dan vrijwel alle andere regio’s.

Wereldwijd lag het aantal vliegkilometers die reizigers aflegden 62,7 procent lager dan in mei 2019, voor de coronacrisis. In april was de vraag nog 65,2 procent lager dan twee jaar eerder. In Europa lag de vraag zelfs 77,9 procent lager dan in 2019. Daarbij hebben luchtvaartmaatschappijen last van de verschillende inreisregels vanwege corona in diverse Europese landen waardoor reizigers huiverig zijn om op vakantie te gaan.

Noord-Amerika heeft zich al het beste hersteld. Daar ligt het aantal afgelegde kilometers 44 procent lager dan in 2019.

De vraag naar luchtvracht lag in mei wereldwijd 9,4 procent boven die in mei 2019. Het tempo van de groei neemt daarmee wel af, want in april was er nog een toename van meer dan 11 procent. Het vrachtvervoer heeft ook nog altijd last van het lagere aantal normale passagiersvluchten. Normaal gesproken gaat namelijk veel vracht mee in het ruim van die vluchten. Zonder die capaciteitsbeperking zou er meer vracht kunnen worden vervoerd.