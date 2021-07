PostNL hoger op groene beurs door positiever Deutsche Post

Post- en pakketbezorgbedrijf PostNl werd woensdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden op positieve berichten van Deutsche Post DHL, dat zijn winstverwachting verhoogde. PostNL steeg 0,8 procent in de MidKap, het Poolse pakketkluisjesbedrijf InPost ging ook omhoog en wel met 4,1 procent. Deutsche Post steeg 0,4 procent in Frankfurt.

De beurzen in Europa eindigden overwegend in het groen. De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een plus van 1,2 procent op 737,64 punten. De MidKap ging 0,7 procent omhoog naar een stand van 1054,81 punten. De Europese Unie stelde de ramingen voor de economische groei in Nederland naar boven bij. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,2 procent.

Shell daalde 0,6 procent bij de hoofdbedrijven, nadat het olie- en gasbedrijf eerder op de dag nog bovenaan stond. De olieprijzen daalden ook na een eerdere prijsstijging. Handelaren weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn door de strijd binnen oliekartel OPEC. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 71,62 dollar. Brentolie werd 2 procent minder waard op 73,02 dollar per vat.

Shell

Shell wil verder zijn aandeelhouders beter belonen, nu flink wordt geprofiteerd van het economisch herstel van de coronacrisis en de hoge energieprijzen. De totale uitkering aan aandeelhouders, waaronder het dividend, zal bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers op 29 juli worden opgeschroefd. Vorig jaar moest het olie- en gasconcern zijn dividend voor het eerst in decennia verlagen vanwege de impact van de coronacrisis op de oliesector.

Grootste stijger in de AEX was Speciaalchemiebedrijf DSM met een plus van 2,1 procent. Verlichtingsfabrikant Signify was de grootste verliezer en werd 1,6 procent lager gezet. In de MidKap vielen de verliezen op van oliedienstverlener SBM Offshore en bodemonderzoeker Fugro, dat ook veel werk verricht in de oliesector. Ze verloren 1,9 en 2,2 procent en stonden onderaan bij de middelgrote bedrijven.

SAP

SAP dikte 3,8 procent aan in Frankfurt. Analisten van Bank of America verhoogden het advies voor de Duitse softwaremaker naar kopen. In Parijs won energieconcern EDF 1,9 procent na een verhoging van de verwachtingen voor dit jaar.

De euro stond op 1,1801 dollar, tegen 1,1827 dollar een dag eerder.